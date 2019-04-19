В Никополе заработала крупнейшая солнечная электростанция Украины

19 апреля, 2019, 18:57

На Днепропетровщине ввели в эксплуатацию крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

Около 750 тыс. солнечных панелей и почти 290 млн кВтч энергии в год - крупнейшая солнечная электростанция Украины заработала на полную мощность, говорится в сообщении.

Отмечается, что гигантская солнечная электростанция входит в тройку крупнейших в Европе, ее энергии хватит, чтобы полностью обеспечить электричеством несколько небольших городов Днепропетровщины.

"Одно из приоритетных направлений государственной политики - обеспечение энергонезависимости страны. Едва ли не самым эффективным шагом на пути к этому является внедрение "зеленых" видов энергии. Днепропетровщина активно переходит на альтернативную энергетику - в области сводят автономные котельные и солнечные электростанции. Самая мощная из них заработала в Никопольском районе", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Солнечную электростанцию построили менее чем за год вблизи села Старозаводское Никопольского района. На огромном участке бывшего рудного карьера установили около 750 тыс. панелей.

Отмечается, что на строительство Никопольского СЭС не потратили ни одной гривни из областного или госбюджета - ее возвели исключительно за счет инвесторов. Масштабный проект воплотили в жизнь украинская компания ДТЭК и китайская China Machinery Engineering Corporation (CMEC).

"Над проектом работали более 1 тис. 600 украинских и китайских инженеров и строителей. В основе - передовые оборудования и системы контроля СЭС", - отметил президент компании СМЕС Хань Сан-Дзюнь.

По данным пресс-службы, солнечная станция позволяет выработать энергию для 140 тыс. зданий. В нее вложили 216 млн евро инвестиций.