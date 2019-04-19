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В Минюсте готовят апелляцию по ПриватБанку, но суд еще не подготовил решение


фото: minjust.gov.ua
В Окружном административном суде Киева еще не сообщили сторонам, когда подготовят полный текст решения по ПриватБанку

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко в комментарии Укринформу.

"Судья не сообщил стороны, когда он подготовит полный текст решения. Он имеет на это определенное время. Мы ежедневно, как участник процесса, обращаемся официально в суд с ходатайствами об ознакомлении, чтобы получить полный текст решения", - отметил Петренко.

В то же время он заверил, что как только Минюст получит полный текст решения, будет подготовлена апелляционная жалоба для направления в апелляционную инстанцию.

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