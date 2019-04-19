На въезде в Киев транспортный коллапс, людей везут со всей страны, - МВД
19 апреля, 2019, 16:55
19 апреля из-за дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" на въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация
Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.
Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сказал, что сейчас полиция работает над решением этой ситуации.
"В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост Президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны. Полицейские работают над ее решением. Просим водителей относиться с пониманием", - сказал яровой.
Напомним, 19 апреля ожидается, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тыс. человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тыс. правоохранителей.
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