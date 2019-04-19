На въезде в Киев транспортный коллапс, людей везут со всей страны, - МВД

19 апреля, 2019, 16:55

19 апреля из-за дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" на въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сказал, что сейчас полиция работает над решением этой ситуации.

"В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост Президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны. Полицейские работают над ее решением. Просим водителей относиться с пониманием", - сказал яровой.

Напомним, 19 апреля ожидается, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тыс. человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тыс. правоохранителей.