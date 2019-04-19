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В Мукачево 13-летняя девочка отравилась кокаином


фото: mukachevo.today
Медики диагностировали у 13-летней девочки алкогольное отравление, а в крови обнаружили кокаин

За дело взялась прокуратура, сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По предварительной информации, 13-летнюю девушку в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу г.. Мукачево. По результатам проведенных анализов, медики диагностировали алкогольное отравление тяжелой степени и, кроме того, в крови девочки нашли наркотическое вещество - кокаин.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве поручат следователем Мукачевского отдела полиции. Местная прокуратура будет контролировать ход следствия.

Предварительная правовая квалификация по ч.3 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств совершенные с привлечением малолетнего или в отношении малолетнего) и ч.2 ст. 315 УК (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств).

 

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