В Молдове задержали боевика "ЛНР", прилетевшего из России

19 апреля, 2019, 15:39

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии задержала в аэропорту Кишинева гражданина Молдовы, который воевал на стороне "ЛНР", а затем скрывался в России

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Службу информации и безопасности Молдовы.

По данным СИБ, человек в 2014-2015 годах воевал на востоке Украины на стороне боевиков "ЛНР".

Задержанный 31-летний мужчина покинул Молдову в 2012 году, а в 2014-2015 годах под позывным "Захар" руководил группировкой "Волчья стая".

Отмечается, что он обеспечивал боевиков "ЛНР" обмундированием и оружием, обнаруживал диверсантов и проверял машины на наличие взрывчатки. После 2015 года злоумышленник переехал в Россию, где находился до сих пор.

Его задержали в аэропорту, когда он вернулся в Молдову.

Во время допроса мужчина полностью признал вину. Если его вину докажут, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.