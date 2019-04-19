В Молдове задержали боевика "ЛНР", прилетевшего из России
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Службу информации и безопасности Молдовы.
По данным СИБ, человек в 2014-2015 годах воевал на востоке Украины на стороне боевиков "ЛНР".
Задержанный 31-летний мужчина покинул Молдову в 2012 году, а в 2014-2015 годах под позывным "Захар" руководил группировкой "Волчья стая".
Отмечается, что он обеспечивал боевиков "ЛНР" обмундированием и оружием, обнаруживал диверсантов и проверял машины на наличие взрывчатки. После 2015 года злоумышленник переехал в Россию, где находился до сих пор.
Его задержали в аэропорту, когда он вернулся в Молдову.
Во время допроса мужчина полностью признал вину. Если его вину докажут, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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