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В массовых мероприятиях на "Олимпийском" принимали участие 22 тыс. человек, - полиция

В массовых мероприятиях на НСК "Олимпийский" участвует 22 тысяч человек

Об этом сообщает Нацполиция в Twitter.

Полицейские продолжают заботиться о безопасности на стадионе и вокруг него, говорится в сообщении.

 

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