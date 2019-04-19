В массовых мероприятиях на "Олимпийском" принимали участие 22 тыс. человек, - полиция
19 апреля, 2019, 20:13
В массовых мероприятиях на НСК "Олимпийский" участвует 22 тысяч человек
Об этом сообщает Нацполиция в Twitter.
Полицейские продолжают заботиться о безопасности на стадионе и вокруг него, говорится в сообщении.
По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на # Олимпийский участвует 22 тысячи человек.- Национальная Полиция (@NPU_GOV_UA) 19 апреля 2019 г.
Полицейские продолжают заботиться о безопасности. # полиция # МВД # безопасность # вибори2019 pic.twitter.com/jVeHs34MYa
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