В Instagram тестируют функцию сокрытия количества лайков на постах

19 апреля, 2019, 11:10

Instagram тестирует возможность скрыть лайки на постах так, чтобы никто, кроме автора публикации, не смог увидеть их количество

На это обратила внимание специалист по обратной разработке Джейн Вонг, которая регулярно первой сообщает о новых функциях в приложении.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share , not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 апреля 2019

Вонг обнаружила функцию в коде приложения для Android и сделала скриншоты. В описании представители Instagram указали, что хотят, чтобы пользователи обращали внимание на контент, а не на количество лайков.

Представитель компании заявил TechCrunch , что в соцсети пока официально не тестируют функцию, но думают о том, как уменьшить давление на пользователей Instagram.

В издании также отметили, что такое изменение серьезно повлияет на функционал платформы, поскольку сейчас Инстаграм побуждает пользователей публиковать контент ради большего количества лайков.

Кроме того специалисты предположили, что в случае введения функции "скрыть лайки" пользователи начнут больше внимания обращать на количество подписчиков и комментариев. При этом даже скрытые лайки продолжат влиять на размещение постов в алгоритмической ленте, поэтому создателям контента все равно придется сражаться за внимание подписчиков.