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В Instagram тестируют функцию сокрытия количества лайков на постах

Instagram тестирует возможность скрыть лайки на постах так, чтобы никто, кроме автора публикации, не смог увидеть их количество

На это обратила внимание специалист по обратной разработке Джейн Вонг, которая регулярно первой сообщает о новых функциях в приложении.

Вонг обнаружила функцию в коде приложения для Android и сделала скриншоты. В описании представители Instagram указали, что хотят, чтобы пользователи обращали внимание на контент, а не на количество лайков.

Представитель компании заявил TechCrunch , что в соцсети пока официально не тестируют функцию, но думают о том, как уменьшить давление на пользователей Instagram.

В издании также отметили, что такое изменение серьезно повлияет на функционал платформы, поскольку сейчас Инстаграм побуждает пользователей публиковать контент ради большего количества лайков.

Кроме того специалисты предположили, что в случае введения функции "скрыть лайки" пользователи начнут больше внимания обращать на количество подписчиков и комментариев. При этом даже скрытые лайки продолжат влиять на размещение постов в алгоритмической ленте, поэтому создателям контента все равно придется сражаться за внимание подписчиков.

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