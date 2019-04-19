В Instagram тестируют функцию сокрытия количества лайков на постах
На это обратила внимание специалист по обратной разработке Джейн Вонг, которая регулярно первой сообщает о новых функциях в приложении.
Instagram is testing hiding like count from audiences,- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 апреля 2019
as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share , not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN
Вонг обнаружила функцию в коде приложения для Android и сделала скриншоты. В описании представители Instagram указали, что хотят, чтобы пользователи обращали внимание на контент, а не на количество лайков.
Представитель компании заявил TechCrunch , что в соцсети пока официально не тестируют функцию, но думают о том, как уменьшить давление на пользователей Instagram.
В издании также отметили, что такое изменение серьезно повлияет на функционал платформы, поскольку сейчас Инстаграм побуждает пользователей публиковать контент ради большего количества лайков.
Кроме того специалисты предположили, что в случае введения функции "скрыть лайки" пользователи начнут больше внимания обращать на количество подписчиков и комментариев. При этом даже скрытые лайки продолжат влиять на размещение постов в алгоритмической ленте, поэтому создателям контента все равно придется сражаться за внимание подписчиков.
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