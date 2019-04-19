В Госрезерве заявили, что не удивились запрету России по экспорту нефтепродуктов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Председатель Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук сказал, что такое решение не было неожиданным, поскольку об этом давно предупреждали западные партнеры Украины.
"Именно для того, чтобы в дальнейшем исключить такие ситуации, и нужно ускорить процесс согласования и принятия Модели формирования минимальных запасов", - сказал он.
Также глава Госрезерва сообщил, что по расчетам, "чтобы диверсифицировать те объемы, которые мы имели из России, необходимо не меньше месяца, а то и больше".
На странице в Facebook он написал, что необходимо ускорить работы по созданию в Украине минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. По его мнению, затем нужно скорейшее принятие ВРУ закона "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов", что позволит начать работу по накоплению уже в конце 2019 года.
- Напомним, Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
- Кроме того, с 1 июня 2019 Российская Федерация расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля .
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