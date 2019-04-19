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В Госрезерве заявили, что не удивились запрету России по экспорту нефтепродуктов


фото: agropolit
В Государственном агентстве резерва Украины прокомментировали запрет со стороны России экспорта нефтепродуктов в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Председатель Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук сказал, что такое решение не было неожиданным, поскольку об этом давно предупреждали западные партнеры Украины.

"Именно для того, чтобы в дальнейшем исключить такие ситуации, и нужно ускорить процесс согласования и принятия Модели формирования минимальных запасов", - сказал он.

Также глава Госрезерва сообщил, что по расчетам, "чтобы диверсифицировать те объемы, которые мы имели из России, необходимо не меньше месяца, а то и больше".

На странице в Facebook он написал, что необходимо ускорить работы по созданию в Украине минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. По его мнению, затем нужно скорейшее принятие ВРУ закона "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов", что позволит начать работу по накоплению уже в конце 2019 года.

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