В ЦИК рассказали, можно ли проголосовать после 20:00

19 апреля, 2019, 18:51

Избиратели, которые на 20:00 пришли на участок для голосования, имеют право проголосовать

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук написала в Facebook.

Слипачук напомнила, что согласно статье 75 закона "О выборах президента Украины" голосования на участках будут проведены исключительно с 8:00 утра и до 20 часов вечера.

"Избиратели, которые на 20 часов пришли в участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает двери", - пояснила она .

В таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого только для получения бюллетеня и голосования.