У Зеленского объяснили, как заставить Россию выполнять Минские соглашения

19 апреля, 2019, 11:31

Главный политтехнолог кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, как заставить Россию выполнять Минские соглашения

Об этом он рассказал в интервью изданию " Главком ".

Журналисты у него спросили, как Россию заставить выполнять подписанное и есть ли у Зеленского план.

"Это комплексный вопрос, и Владимир уже не раз об этом говорил. Есть четыре столпа, на которых будет строиться его политика после окончания войны и возвращения временно оккупированных территорий. Это - дипломатия, экономика, информация, армия или безопасность. На самом деле любую войну можно завершить двумя путями - либо военным, либо дипломатическим. Мы подняли армию с нуля, но тем не менее противостоять России при непосредственном огневом контакте нам будет непросто. Поэтому если, не дай Бог, она начнет полномасштабные боевые действия ... ", - ответил он .

Разумков сказал, что не исключает полномасштабные боевые действия с стороны Российской Федерации.

"Исключать нельзя ничего, но я надеюсь, что здравый смысл победит, и подобного не произойдет. Вообще не хочу такой сценарий рассматривать, однако готовым надо быть ко всему. И вот, собственно, чтобы это предотвратить, есть и другой путь - дипломатический. На сегодня существуют три вектора давления на РФ. Первый - Нормандский формат, а в его продолжение мы второй формат - "Минск". Да, он не самый эффективный, он сильно пробуксовывает, к нему есть много вопросов, но и альтернативы никто не предлагает " - сказал Разумков.

По словам главного политтехнолога Зеленского, "Минск" - это план верхнего уровня, где прописаны определенные ключевые шаги, которые надо сделать, чтобы дойти до мира. По его мнению, проблема в том, что РФ пытается поставить все с ног на голову, говоря: "а давайте сначала выборы проведем".

"Ну выборы Как их можно провести на временно оккупированной территории демократическим путем? Кому надо, чтобы получился тот же референдум" под зелеными человечками ", который был проведен в Крыму? Ни мы, ни наши зарубежные партнеры на это никогда не пойдем", - отметил Разумков.

Он также добавил, что есть еще один аспект, ведь именно к Минску привязано большее количество санкций по Российской Федерации.

"Переформируя Минск, главное - не потерять объем этих санкций. Не забывайте и о еще один вектор - американский. Это и переговоры" МИД - Госдеп ", это и направление" Волкер-Сурков ", это и ряд дипломатических и недипломатичных каналов, это и основное давление на Россию с точки зрения экономики и международной политики. Здесь Штатам надо отдать должное: они оказывают более существенное влияние на Россию. Вспомним и Великобританию после событий в Солсбери - ее позиция стала наконец совсем однозначной, и она также готова к давлению на РФ ", - сказал политтехнолог.

Он отметил, что инициатива Зеленского в том, чтобы привлечь к процессу подписантов Будапештского меморандума Британию и Штаты. Он считает, что это даст возможность консолидировать все эти векторы в один единый для еще более эффективного воздействия на Москву.