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Турчинов анонсировал новые испытания крылатых ракет "Нептун"

СНБО анонсировал новые испытания крылатых ракет "Нептун"

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Мобильный комплекс крылатых ракет готовится к новым испытаниям, говорится в сообщении.

"Мобильный комплекс крылатых ракет" Нептун ", который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, который обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей", - отметил секретарь СНБО.

Отмечается, что Турчинов провел рабочее совещание с разработчиком мобильного комплекса крылатых ракет, генеральным конструктором КБ "Луч" Олегом Коростылевым.

В пресс-службе отметили, что следующий этап испытаний планируется на май текущего года.

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