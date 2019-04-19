Турчинов анонсировал новые испытания крылатых ракет "Нептун"
19 апреля, 2019, 15:00
СНБО анонсировал новые испытания крылатых ракет "Нептун"
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Мобильный комплекс крылатых ракет готовится к новым испытаниям, говорится в сообщении.
"Мобильный комплекс крылатых ракет" Нептун ", который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, который обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей", - отметил секретарь СНБО.
Отмечается, что Турчинов провел рабочее совещание с разработчиком мобильного комплекса крылатых ракет, генеральным конструктором КБ "Луч" Олегом Коростылевым.
В пресс-службе отметили, что следующий этап испытаний планируется на май текущего года.
- Напомним, 5 апреля в Одесской области прошли успешные испытания ракетного комплекса "Нептун".
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