Тренер "Тоттенхэма" требует 170 млн евро на усиление
19 апреля, 2019, 13:42
Главный тренер "Тоттенхэма" Почеттино надеется получить около 170 млн евро на усиление состава
Об этом сообщает Daily Mail .
Аргентинский тренер Маурисио Почеттинохоче приобрести до пяти футболистов в летнее трансферное окно. При этом до сих пор не ясна судьба нескольких нынешних игроков "Тоттенхэма", в том числе Тоби Алдервейрелд и Кристиана Эриксена.
Издание отмечает, что Почеттино сможет потратить £ 60 млн, а также все средства, которые лондонцы смогут получить из выручки от продажи имеющихся игроков - в сумме до £ 150 млн (около 173 млн евро).
В два предыдущих трансферных окна "Тоттенхэм" не подписал ни одного новичка, при этом смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов и идти третьими в таблице АПЛ.
- Напомним, 17 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 4: 3 , но вылетел из турнира из-за поражения в первом матче со счетом 0: 1.
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