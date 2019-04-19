Тренер "Тоттенхэма" требует 170 млн евро на усиление

19 апреля, 2019, 13:42

Главный тренер "Тоттенхэма" Почеттино надеется получить около 170 млн евро на усиление состава

Об этом сообщает Daily Mail .

Аргентинский тренер Маурисио Почеттинохоче приобрести до пяти футболистов в летнее трансферное окно. При этом до сих пор не ясна судьба нескольких нынешних игроков "Тоттенхэма", в том числе Тоби Алдервейрелд и Кристиана Эриксена.

Издание отмечает, что Почеттино сможет потратить £ 60 млн, а также все средства, которые лондонцы смогут получить из выручки от продажи имеющихся игроков - в сумме до £ 150 млн (около 173 млн евро).

В два предыдущих трансферных окна "Тоттенхэм" не подписал ни одного новичка, при этом смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов и идти третьими в таблице АПЛ.