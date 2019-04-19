Ситуация с ПриватБанком: в МВФ заявили, что будут следить за событиями
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления.
Представитель МВФ сказал, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и НБУ национализировать ПриватБанк, ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков и стабильность финансовой системы.
"И хотя это решение требовало 160 млрд грн украинских налогоплательщиков на восстановление платежеспособности банка, оно обеспечило жизнеспособность ПриватБанка на долгую перспективу, спасло средства миллионов украинских граждан и укрепило экономическое самочувствие страны", - отмечается в документе.
МВФ поддерживает реформу корпоративного управления ПриватБанка, который возглавляет независимый наблюдательный совет, и трансформацию бизнес-модели банка, которая уже положительно сказалась на показателях и устойчивости банковской системы в целом.
"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков. Международные партнеры Украины будут тщательно отслеживать события в этой сфере", - говорится в заявлении.
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- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализации "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанка и Кабмина, являются недобросовестными .
- Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потере средств украинцами.
- Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации "ПриватБанка".
- Официальный курс гривни уже "просел" по отношению к доллару и евро.
- Котировки еврооблигаций Украины на международных биржах снизились на фоне новостей о решении админсуда признать национализацию ПриватБанка и российские санкции.
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