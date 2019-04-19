Ситуация с ПриватБанком: в МВФ заявили, что будут следить за событиями

19 апреля, 2019, 17:12

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Украина Йоста Люнгман сделал заявление после решения суда, который признал незаконным национализацию "ПриватБанка"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления.

Представитель МВФ сказал, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и НБУ национализировать ПриватБанк, ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков и стабильность финансовой системы.

"И хотя это решение требовало 160 млрд грн украинских налогоплательщиков на восстановление платежеспособности банка, оно обеспечило жизнеспособность ПриватБанка на долгую перспективу, спасло средства миллионов украинских граждан и укрепило экономическое самочувствие страны", - отмечается в документе.

МВФ поддерживает реформу корпоративного управления ПриватБанка, который возглавляет независимый наблюдательный совет, и трансформацию бизнес-модели банка, которая уже положительно сказалась на показателях и устойчивости банковской системы в целом.

"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков. Международные партнеры Украины будут тщательно отслеживать события в этой сфере", - говорится в заявлении.

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