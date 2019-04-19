Супрун накануне дебатов на "Олимпийском" рассказала, как не бояться публичных выступлений

19 апреля, 2019, 09:01

Накануне предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский" руководительница МЗ Ульяна Супрун дала несколько советов, как подготовиться к публичным выступлениям

Об этом Супрун написала в Facebook.

Отмечается, что главное - научиться контролировать свои эмоции.

Несколько советов от госпожи Супрун для готовности к публичным выступлениям. Они помогут подготовиться, даже если времени осталось мало:

Правильная осанка. Поднимите плечи и заведите их обратно, опустите лопатки. Раскройте грудную клетку, но оставайтесь расслабленными. Шея должна быть прямой - так ничего не перетискатиме голосовые связки.

Поднимите плечи и заведите их обратно, опустите лопатки. Раскройте грудную клетку, но оставайтесь расслабленными. Шея должна быть прямой - так ничего не перетискатиме голосовые связки. Освойте страх. Попробуйте представить, что ваша аудитория - десятки тысяч людей - только встали и в пижамах. Все сонные, непричесанные, а вы такие свеженькие, в голове ясность, сейчас им расскажете. Ничего страшного с вами не произойдет - осознайте это.

Попробуйте представить, что ваша аудитория - десятки тысяч людей - только встали и в пижамах. Все сонные, непричесанные, а вы такие свеженькие, в голове ясность, сейчас им расскажете. Ничего страшного с вами не произойдет - осознайте это. Найдите точку опоры. Расставьте ноги на ширине плеч, держите в руках микрофон, карточки с планом доклада. Если вы будете размахивать руками или не будете знать, где их девать, ваша тревожность только усилится.

Расставьте ноги на ширине плеч, держите в руках микрофон, карточки с планом доклада. Если вы будете размахивать руками или не будете знать, где их девать, ваша тревожность только усилится. Другая точка опоры - это глаза людей, к которым вы обращаетесь. Не скрывайте глаза, не смотрите в пустоту. Именно визуальный контакт поможет вам держать внимание и получать обратную связь: или вас понимают, или человеку интересно, насколько она с вами согласна готова возразить.

Не скрывайте глаза, не смотрите в пустоту. Именно визуальный контакт поможет вам держать внимание и получать обратную связь: или вас понимают, или человеку интересно, насколько она с вами согласна готова возразить. Пейте воду. Наш фирменный совет особенно важен, когда во рту пересохло, а по спине течет пот - так действует адреналин.

Наш фирменный совет особенно важен, когда во рту пересохло, а по спине течет пот - так действует адреналин. Будьте в теме. Что лучше мы ориентируемся в теме, о которой говорить, тем увереннее чувствуем себя во время речи. Продумайте вопросы, которые вам могут задать, и вы на это будете отвечать. Во время речи думайте о теме, а не о слушателях.

Что лучше мы ориентируемся в теме, о которой говорить, тем увереннее чувствуем себя во время речи. Продумайте вопросы, которые вам могут задать, и вы на это будете отвечать. Во время речи думайте о теме, а не о слушателях. Не бойтесь пауз - это вам они кажутся вечностью, а слушатели могут и не заметить. Даже если вы забыли слово или сбились с мысли, попробуйте найти подсказку в презентации, карточках плана, или отшутиться.

- это вам они кажутся вечностью, а слушатели могут и не заметить. Даже если вы забыли слово или сбились с мысли, попробуйте найти подсказку в презентации, карточках плана, или отшутиться. Практикуйтесь. Если это речь - напишите ее план, текст, и несколько раз расскажите зеркалу, близким или снимите это на видео. Если это дискуссия, прямой эфир на радио или телевидении, или даже дебаты - ищите практики. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше вы подбираете лаконичные и понятные ответы экспромтом.

Если это речь - напишите ее план, текст, и несколько раз расскажите зеркалу, близким или снимите это на видео. Если это дискуссия, прямой эфир на радио или телевидении, или даже дебаты - ищите практики. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше вы подбираете лаконичные и понятные ответы экспромтом. Успокоительное, но не алкоголь. Алкоголь действительно снимает тревожность в краткосрочной перспективе, а также может улучшить умение разговаривать на иностранных языках.

Напомним, в пятницу, 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.