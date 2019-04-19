//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Супрун накануне дебатов на "Олимпийском" рассказала, как не бояться публичных выступлений

Накануне предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский" руководительница МЗ Ульяна Супрун дала несколько советов, как подготовиться к публичным выступлениям

Об этом Супрун написала в Facebook.

Отмечается, что главное - научиться контролировать свои эмоции.

Несколько советов от госпожи Супрун для готовности к публичным выступлениям. Они помогут подготовиться, даже если времени осталось мало:

  • Правильная осанка. Поднимите плечи и заведите их обратно, опустите лопатки. Раскройте грудную клетку, но оставайтесь расслабленными. Шея должна быть прямой - так ничего не перетискатиме голосовые связки.
  • Освойте страх. Попробуйте представить, что ваша аудитория - десятки тысяч людей - только встали и в пижамах. Все сонные, непричесанные, а вы такие свеженькие, в голове ясность, сейчас им расскажете. Ничего страшного с вами не произойдет - осознайте это.
  • Найдите точку опоры. Расставьте ноги на ширине плеч, держите в руках микрофон, карточки с планом доклада. Если вы будете размахивать руками или не будете знать, где их девать, ваша тревожность только усилится.
  • Другая точка опоры - это глаза людей, к которым вы обращаетесь. Не скрывайте глаза, не смотрите в пустоту. Именно визуальный контакт поможет вам держать внимание и получать обратную связь: или вас понимают, или человеку интересно, насколько она с вами согласна готова возразить.
  • Пейте воду. Наш фирменный совет особенно важен, когда во рту пересохло, а по спине течет пот - так действует адреналин.
  • Будьте в теме. Что лучше мы ориентируемся в теме, о которой говорить, тем увереннее чувствуем себя во время речи. Продумайте вопросы, которые вам могут задать, и вы на это будете отвечать. Во время речи думайте о теме, а не о слушателях.
  • Не бойтесь пауз - это вам они кажутся вечностью, а слушатели могут и не заметить. Даже если вы забыли слово или сбились с мысли, попробуйте найти подсказку в презентации, карточках плана, или отшутиться.
  • Практикуйтесь. Если это речь - напишите ее план, текст, и несколько раз расскажите зеркалу, близким или снимите это на видео. Если это дискуссия, прямой эфир на радио или телевидении, или даже дебаты - ищите практики. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше вы подбираете лаконичные и понятные ответы экспромтом.
  • Успокоительное, но не алкоголь. Алкоголь действительно снимает тревожность в краткосрочной перспективе, а также может улучшить умение разговаривать на иностранных языках.

Напомним, в пятницу, 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 апреля, 2019 пятница

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

19 апреля, 2019 пятница

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать