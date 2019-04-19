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Суд обязал завод "Укроборонпрома" выплатить России более 2 млн грн

Хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил иск российской самолетостроительной корпорации "МиГ" и обязал взыскать с украинского "Красиловского агрегатного завода" более 5 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора и стал на сторону России в споре между "Красиловским агрегатным заводом", входящим в состав "Укроборонпрома", и "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ", говорится в сообщении.

Отмечается, что суд полностью удовлетворил исковые требования россиян и присудил взыскать с украинского предприятия в пользу российской компании более 5 млн рублей, что составляет 2 млн 99 тыс. 458 грн.

Пресс-служба отмечает, что решение хозяйственного суда полностью противоречит указу президента Украины № 82/2019 о введении в действие решение СНБО от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".

Указанным указом АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" включена в список юридических лиц, в отношении которых применяются санкции в соответствии с требованиями закона Украины "О санкциях".

В ГК "Укроборонпром" сообщают, что будут оспаривать решение Хозяйственного суда Хмельницкой области в суде высшей инстанции.

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