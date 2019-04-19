//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сторонники Порошенко отправились на дебаты к стадиону "Олимпийский"


фото: BBC
19 апреля в Киеве на Майдане Незалежности около тысячи человек приняли участие в акции в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и отправились к стадиону "Олимпийский"

Об этом сообщает Эспрессо.TV

Порошенко со сцены поздравил участников шествия "Защити Украину", назвав активистов участниками революции достоинства. Граждане, которые приняли участие в акции в поддержку президента на Майдане Независимости двинулись к стадиону "Олимпийский".

  • Напомним, 19 апреля состоятся дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать