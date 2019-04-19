Сторонники Порошенко отправились на дебаты к стадиону "Олимпийский"

19 апреля, 2019, 15:53



фото: BBC

19 апреля в Киеве на Майдане Незалежности около тысячи человек приняли участие в акции в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и отправились к стадиону "Олимпийский"