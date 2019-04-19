Сторонники Порошенко отправились на дебаты к стадиону "Олимпийский"
19 апреля, 2019, 15:53
19 апреля в Киеве на Майдане Незалежности около тысячи человек приняли участие в акции в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко и отправились к стадиону "Олимпийский"
Об этом сообщает Эспрессо.TV
Порошенко со сцены поздравил участников шествия "Защити Украину", назвав активистов участниками революции достоинства. Граждане, которые приняли участие в акции в поддержку президента на Майдане Независимости двинулись к стадиону "Олимпийский".
- Напомним, 19 апреля состоятся дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
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