Стало известно, сыграет ли Свитолина на турнире в Штутгарте

19 апреля, 2019, 10:31

Украинская теннисистка Элина Свитолина планировала принять участие в турнире в Штутгарте, но решила иначе

Об этом сообщает "Главком" .

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от ближайшего турнира в Германии. Ей нужно больше времени, чтобы восстановиться после повреждения колена.

Проблемы со здоровьем Свитолина почувствовала еще в марте. Тогда же взяла паузу в выступлениях. Возвращение на корт ожидалось именно в Штутгарте.

Также от участия в соревнованиях на немецком турнире отказались Слоун Стивенс, Даниэль Коллинс, Доминика Цибулкова и Мария Шарапова.