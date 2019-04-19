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Стало известно, сыграет ли Свитолина на турнире в Штутгарте


фото: LIGA.net
Украинская теннисистка Элина Свитолина планировала принять участие в турнире в Штутгарте, но решила иначе

Об этом сообщает "Главком" .

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от ближайшего турнира в Германии. Ей нужно больше времени, чтобы восстановиться после повреждения колена.

Проблемы со здоровьем Свитолина почувствовала еще в марте. Тогда же взяла паузу в выступлениях. Возвращение на корт ожидалось именно в Штутгарте.

Также от участия в соревнованиях на немецком турнире отказались Слоун Стивенс, Даниэль Коллинс, Доминика Цибулкова и Мария Шарапова.

 

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