Стало известно, сыграет ли Свитолина на турнире в Штутгарте
19 апреля, 2019, 10:31
Украинская теннисистка Элина Свитолина планировала принять участие в турнире в Штутгарте, но решила иначе
Об этом сообщает "Главком" .
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от ближайшего турнира в Германии. Ей нужно больше времени, чтобы восстановиться после повреждения колена.
Проблемы со здоровьем Свитолина почувствовала еще в марте. Тогда же взяла паузу в выступлениях. Возвращение на корт ожидалось именно в Штутгарте.
Также от участия в соревнованиях на немецком турнире отказались Слоун Стивенс, Даниэль Коллинс, Доминика Цибулкова и Мария Шарапова.
- Напомним, 26 марта украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что месяц не будет участвовать в турнирах .
- Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA.
- Элина Свитолина выложила фотографию, как она утомительно готовится к грунтовой части сезона.
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