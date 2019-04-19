США заставят Россию заплатить за вмешательство во внутренние дела, - Помпео

19 апреля, 2019, 20:27

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты заставят Россию заплатить высокую цену, если она будет вмешиваться во внутренние дела Америки

Об этом сообщает The Washington Post.

На пресс-конференции в Вашингтоне Помпео отметил, что Россия вмешивалась во внутренние дела разных стран.

"Наиболее свежий случай - в Венесуэле. Влияние на Украину. Работа России по вмешательству в выборы по всему миру, не только в наши в 2016 году, но и в другие, была серьезной. Это было серьезное вмешательство", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь отметил, что во время общения с российской администрацией будет указывать на недопустимость таких действий.

"Мы будем говорить о постоянном требовании к России: чтобы Россия отказалась от действий, которые мешают успеху нашей демократии. Вмешательство в наши выборы создало риски. Мы ясно укажем им на то, что такое поведение недопустимо. И мы будем принимать жесткие меры, которые заставят Россию платить большую цену за свои враждебные действия", - подчеркнул Помпео.