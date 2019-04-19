Схватка у Летнего театра: в Одессе Мустафу Найема облили фекалиями

19 апреля, 2019, 14:38

Народного депутата Мустафу Найема в Одессе из ведра облили фекалиями из-за скандала вокруг Летнего театра

Об этом сообщает местное издание Думская .

Найем прибыл в Одессу, чтобы поддержать активистов, выступающих против превращения Летнего театра в концертную площадку На входе в театр на голову вылили ведро нечистот.

Отмечается, что сам Мустафа Найем после инцидента заявил, что считает произошедшее частью борьбы за активы.

Однако нардеп настаивает на необходимости проведения общественных слушаний.

"Мы инициируем общественные слушания, и Одесса примет решение, каким должен быть Летний театр", - сказал Мустафа Найем.

18 ноября 2017 несколько тысяч одесситов вышли на защиту Летнего театра от застройки, несмотря на то, что представитель застройщика заявлял, что никакого строительства вести не собирается. Однако, все разрешительные документы были получены, а проект будущего ТРЦ разработан.

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