Шоу пускай остается на сцене: в БПП предложили Зеленскому дебаты на стадионе среди людей

19 апреля, 2019, 12:04

В БПП предложили Владимиру Зеленскому провести дебаты на "Олимпийском" среди людей, а не на сцене

Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает Эспрессо.TV

"Дебаты - это не шоу. Мы хотели подтвердить, что мы предлагаем команде Зеленского вернуться к организации дебатов внутри стадиона: среди людей, среди открытой фан-зоны. 2 микрофона, ведущий и дебаты по существу. Шоу пусть остается на сцене, а страна хочет услышать, как будет выглядеть их будущее от одного и другого кандидатов ", - отметил Герасимов.

Он добавил, что с самого начала команда Петра Порошенко предлагала организовать эти дебаты внутри стадиона, но другая сторона не была на стадионе, когда надо было подписывать соглашение, "они ночью начали завозить свою сцену".

Напомним, дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся в пятницу, 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".