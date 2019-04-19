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Шарлиз Терон объяснила, почему воспитывает своего сына, как девочку

Американская актриса и модель отметила, что ее дети родились такими, какими есть, поэтому не ей решать, кем им быть

Об этом сообщает Daily Mail.

Приемного сына Шарлиз Терон Джексона неоднократно видели одетого как девочку. Американская актриса Шарлиз Терон рассказала, что решила растить сына как девочку.

"Да, я тоже думала, что она мальчик, пока не посмотрела на нее в три года, а она сказала: Я не мальчик", - поделилась актриса. Она отметила, что теперь у нее две дочери, а ее работа - "любить их и следить за тем, чтобы у них было все, что им нужно".

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Терон отметила, что такого отношения ее научила собственная мать. Ее отец-алкоголик регулярно бил мать Шарлиз Герду. Когда Шарлиз было 15, ее мать застрелила отца во время самообороны.

Она добавила, что ее дети родились такими, какие они есть, поэтому не родителям решать, кем им быть. Актриса также подчеркнула, что усыновленный Джексон - такая же девочка, как и его сестра Августа.

Осенью 2018 Шарлиз Терон с детьми сфотографировали в калифорнийском Диснейленде. Ее сын Джексон был в рубашке и черном платье с кружевом, оборками и неоновыми оранжевыми лентами. На голове у него - ободок, а волосы заплетены в африканские косички.

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