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Российский военный корабль сломался возле оккупированного Крыма

Возле берегов оккупированного Крыма во время учений сломался большой десантный корабль "Цезарь Куников"

Как сообщает ТАСС, поломка на "Цезаре Кунике" возникла утром 18 апреля в районе мыса Херсонес. Корабль был отбуксирован на базу.

"Неисправность возникла в рулевой группе. По предварительным данным, ее устранение - вопрос нескольких дней", - сказал собеседник в "силовых структурах" аннексированного Севастополя.

В момент аварии корабль участвовал в учениях аварийно-спасательного отряда Черноморского флота РФ. С 2015 года "Цезарь Куников" участвовал в походах российских кораблей в Сирию.

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