Российский военный корабль сломался возле оккупированного Крыма

19 апреля, 2019, 17:38

Возле берегов оккупированного Крыма во время учений сломался большой десантный корабль "Цезарь Куников"

Как сообщает ТАСС, поломка на "Цезаре Кунике" возникла утром 18 апреля в районе мыса Херсонес. Корабль был отбуксирован на базу.

"Неисправность возникла в рулевой группе. По предварительным данным, ее устранение - вопрос нескольких дней", - сказал собеседник в "силовых структурах" аннексированного Севастополя.

В момент аварии корабль участвовал в учениях аварийно-спасательного отряда Черноморского флота РФ. С 2015 года "Цезарь Куников" участвовал в походах российских кораблей в Сирию.