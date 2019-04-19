Российский военный корабль сломался возле оккупированного Крыма
19 апреля, 2019, 17:38
Возле берегов оккупированного Крыма во время учений сломался большой десантный корабль "Цезарь Куников"
Как сообщает ТАСС, поломка на "Цезаре Кунике" возникла утром 18 апреля в районе мыса Херсонес. Корабль был отбуксирован на базу.
"Неисправность возникла в рулевой группе. По предварительным данным, ее устранение - вопрос нескольких дней", - сказал собеседник в "силовых структурах" аннексированного Севастополя.
В момент аварии корабль участвовал в учениях аварийно-спасательного отряда Черноморского флота РФ. С 2015 года "Цезарь Куников" участвовал в походах российских кораблей в Сирию.
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