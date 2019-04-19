Российские истребители принудительно посадили самолет, летевший со стороны Балтии
Об этом сообщает российский " Интерфаксу " со ссылкой на источник.
"В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета, вероятно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, "на перехват нарушителя был поднят авиация, включая истребитель".
В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Сообщается, что пилот самолета задержан, его личность, гражданство и цели полета устанавливаются.
В "Интерфакс" добавили, что агентство не имеет официального подтверждения данной информации.
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