Россия не поддержала "Пасхальное перемирие" на Донбассе, - Геращенко
Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
"6:00 продолжалась скайп-конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу перемирия. Переговоры только завершились. Безрезультатно", - написала она.
Геращенко сообщила, что РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.
Она добавила, что во время скайп-конференции на связь так и не вышел представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов.
По словам Геращенко, РФ в очередной раз повторила тезисы о необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО.
"РФ не меняет своей тактики и избирательные гонки в Украине и их возможные последствия не делают ее уступчивой", - отметила она.
- 18 апреля вооруженные формирования России 10 раз нарушили режим прекращения огня , при этом они дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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