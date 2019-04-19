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Россия не поддержала "Пасхальное перемирие" на Донбассе, - Геращенко

На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не удалось достичь договоренности об объявлении "Пасхального" перемирия

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"6:00 продолжалась скайп-конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу перемирия. Переговоры только завершились. Безрезультатно", - написала она.

Геращенко сообщила, что РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.

Она добавила, что во время скайп-конференции на связь так и не вышел представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов.

По словам Геращенко, РФ в очередной раз повторила тезисы о необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО.

"РФ не меняет своей тактики и избирательные гонки в Украине и их возможные последствия не делают ее уступчивой", - отметила она.

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