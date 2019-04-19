"Желтым жилетам" запретили протестовать возле Нотр-Дама

19 апреля, 2019, 10:50

Французские власти запретили проводить акции движения "желтых жилетов" возле поврежденного Собора Парижской Богоматери

Об этом сообщает AFP, передает издание Главком .

Отмечается, что "Желтые жилеты" планируют свою антиправительственную акцию протеста в субботу, 20 апреля. Это будет их уже двадцать третий по счету акция.

В полиции заявили, что в районе Нотр-Даме не может быть проведена демонстрация "из-за хрупкости здания".

Протестующим также запретили акции на Елисейских полях и в районе президентского Елисейского дворца.

Представители "желтых жилетов" раскритиковали размер некоторых пожертвований, обещанных на восстановление Нотр-Дама: "В один клик 200 млн, 100 млн. Это показывает неравенство, которое мы регулярно осуждаем в этой стране".