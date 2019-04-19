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"У нас повстанцев нет, у нас есть российская агрессия" Порошенко к Зеленскому по поводу боевиков "ЛНР" и "ДНР"

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал сказанные во время дебатов на "Олимпийском" кандидатом в президенты Владимиром Зеленским слова о "повстанцах "ЛНР" и "ДНР"

По этому поводу Порошенко высказался во время дебатов в студии Общественного, передает Еспресо.TV.

"Была ужасная часть, на которой я хотел бы остановиться отдельно. Остановиться как президент, верховный главнокомандующий, как кандидат и как гражданин. Она касается позиции моего оппонента, когда он на дебатах назвал российских наемников и регулярные силы РФ "повстанцами "ЛНР" и "ДНР". Почему это так ужасно? 5 лет, когда усилиями дипломатической команды, моими усилиями мы сформировали международную мировую коалицию в поддержку Украины, 5 лет мы доказывали миру, что в Украине - российская агрессия, что Россия обеспечила прямое вторжение своих регулярных вооруженных сил и пришла для того, чтобы захватить украинскую землю и убивать украинцев. Термин о том, что есть "повстанцы "ДНР" означает, что у нас нет России, украинцы бьются сами с собой, что "ДНР" имеет определенный легитимный статус и в Украине есть гражданская война", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что такую терминологию используют исключительно пропагандисты государства-агрессора.

"Я предлагаю господину Зеленскому самому выбрать, как он это объяснит украинцам. И не только украинцам - объяснит всему миру. Либо это тотальная дремучая некомпетентность, потому что так он и "зеленых человечков" признает как повстанцев, либо мы имеем позицию с просто блоком, который используется исключительно в российских штампах. У нас повстанцев, господин Зеленский, нет - у нас есть российская агрессия, у нас есть враг - Путин. и нам нужен мощный и сильный верховный главнокомандующий, нам нужен проукраинский президент, который способен защитить Украину. и нам нужен также компетентный человек, который не позволит делать такие ошибки", - подытожил Порошенко.

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