"Межигорье" задолжало за электричество 13,6 млн грн. ДТЭК обратилась в полицию

19 апреля, 2019, 10:38

Компания "ДТЭК Киевские электросети" обратилась в правоохранительные органы в связи с незаконным потреблением электроэнергии резиденцией "Межигорье"

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские электросети .

Согласно сообщению, национальный парк урочище "Межигорье" задолжал 13,6 млн грн за электроэнергию, поскольку Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) в течение 11 месяцев не заключило договора о поставках и распределение электроэнергии с одной из энергоснабжающих компаний и не указал распределения электрической энергии.

"ДТЭК Киевские электросети" сообщает, что неоднократно обращалась к АРМА с предложением заключить договор на распределение электрической энергии, в частности последний раз - 18 декабря 2019, однако ответа не получила. Поэтому компания решила ограничить подачу электроэнергии на объект по процедуре, предусмотренной законодательством.

Однако сделать это не удалось, поскольку сотрудников ДТЭК не допустили на подстанцию "ПС-110 Прибрежная", которая распределяет электроэнергию для "Межигорье", "третьи лица в камуфляже, которые представлялись представителями ОО НПУ" Межигорье ".

15 апреля 2019 ДТЭК Киевские электросети обратился в Вышгородское РОВД Киевской области.