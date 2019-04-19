"Ганьба": сторонников Порошенко возмутила русскоязычная группа Machete на сцене Зеленского
Об этом сообщают корреспонденты "УП" и "Радио Свобода" в Twitter.
"На сцене Зе выступает группа "Мачете". Вокалист здоровается с фан-зоной на русском языке. "Фу, ганьба!" - слышится из фан-зоны Порошенко. П - взаимопонимание", - пишет корреспондент Роман Романюк.
Корреспондент Роман Кравец написал, что не понимает, как будут происходить дебаты, ведь сторонники одного кандидата будут кричать другим "ганьба" и наоборот.
"Честно говоря, не понимаю как пройдут эти дебаты со зрителями и различными сценами. Например, пока выступает" Мачете "на сцене Зе, сторонники Пе кричат "ганьба"", - написал Кравец.
А журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель написал, что не успел включить камеру, когда зрители кричали "ганьба!".
"Солист группы "Мачете": "То, что происходит здесь, это абсолютно неважно. Аудитория в ответ начала кричать "Ганьба", обидно не успел включить камеру", - написал Штекель.
Честно говоря, не понимаю как пройдут эти дебаты со зрителями и различными сценами. Например, пока выступает «Мачете» на сцене Зе, сторонники Пе кричат «ганьба» # дебаты- Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
На сцене Зе выступает группа "Мачете". Вокалист здоровается с фан-зоной на русском языке.- Roman Romaniuk (@romromaniuk) April 19, 2019
"Фу, ганьба!", - слышится из фан-зоны Порошенко.
П - взаимопонимание pic.twitter.com/GL030JjsA6
Солист группы "Мачете": "То, что происходит здесь, это абсолютно неважно. Pic.twitter.com/rVD5KERASv- Michael Shtekel (@mishajedi) April 19, 2019
Аудитория в ответ начала кричать "Ганьба", обидно не успел включить камеру.- Michael Shtekel (@mishajedi) April 19, 2019
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