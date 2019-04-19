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"Ганьба": сторонников Порошенко возмутила русскоязычная группа Machete на сцене Зеленского


фото: twitter.com/romromaniuk
На НСК "Олимпийский" сторонники действующего президента Петра Порошенко скандировали "ганьба" русскоязычной группе Machete, которая выступала со стороны кандидата в президенты Владимира Зеленского

Об этом сообщают корреспонденты "УП" и "Радио Свобода" в Twitter.

"На сцене Зе выступает группа "Мачете". Вокалист здоровается с фан-зоной на русском языке. "Фу, ганьба!" - слышится из фан-зоны Порошенко. П - взаимопонимание", - пишет корреспондент Роман Романюк.

Корреспондент Роман Кравец написал, что не понимает, как будут происходить дебаты, ведь сторонники одного кандидата будут кричать другим "ганьба" и наоборот.

"Честно говоря, не понимаю как пройдут эти дебаты со зрителями и различными сценами. Например, пока выступает" Мачете "на сцене Зе, сторонники Пе кричат "ганьба"", - написал Кравец.

А журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель написал, что не успел включить камеру, когда зрители кричали "ганьба!".

"Солист группы "Мачете": "То, что происходит здесь, это абсолютно неважно. Аудитория в ответ начала кричать "Ганьба", обидно не успел включить камеру", - написал Штекель.

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