"Дебаты за 999 грн": билеты на НСК "Олимпийский" перепродают в интернете

19 апреля, 2019, 12:41

Спекулянты начали перепродавать в интернете билеты на дебаты на "Олимпийском" между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко

Объявления разместили на OLX.

Билеты стоят от 250 до 999 грн.

Отмечается, что, якобы, в 16:00 - перед началом дебатов - будут петь Оля Полякова и DZIDZIO.

Хотя Полякова заявила, что не будет выступать перед дебатами. Аналогичное заявление сделал DZIDZIO .

Напомним, дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на НСК "Олимпийский".