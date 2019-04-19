"Дебаты за 999 грн": билеты на НСК "Олимпийский" перепродают в интернете
19 апреля, 2019, 12:41
Спекулянты начали перепродавать в интернете билеты на дебаты на "Олимпийском" между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко
Объявления разместили на OLX.
Билеты стоят от 250 до 999 грн.
Отмечается, что, якобы, в 16:00 - перед началом дебатов - будут петь Оля Полякова и DZIDZIO.
Хотя Полякова заявила, что не будет выступать перед дебатами. Аналогичное заявление сделал DZIDZIO .
Напомним, дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на НСК "Олимпийский".
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