Приехал подписать контракт с "Динамо", - экс-футболист "Барселоны" сделал громкое заявление в Киеве

19 апреля, 2019, 14:00

Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре посетил тренировочную базу киевского "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Ивуарийский полузащитник провел мастер-класс для воспитанников детской академии "Динамо", после чего пошутил, что приехал подписывать с контракт с киевским клубом.

"Почему я здесь? Приехал подписать контракт с" Динамо ". Шучу! На самом деле" Динамо "- очень гостеприимный клуб. Для меня приезд сюда - особые эмоции. Я провел время с детьми и попытался передать им что-то особенное, то их научить", - сказал Яя Туре.