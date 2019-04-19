Приехал подписать контракт с "Динамо", - экс-футболист "Барселоны" сделал громкое заявление в Киеве
19 апреля, 2019, 14:00
Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре посетил тренировочную базу киевского "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Ивуарийский полузащитник провел мастер-класс для воспитанников детской академии "Динамо", после чего пошутил, что приехал подписывать с контракт с киевским клубом.
"Почему я здесь? Приехал подписать контракт с" Динамо ". Шучу! На самом деле" Динамо "- очень гостеприимный клуб. Для меня приезд сюда - особые эмоции. Я провел время с детьми и попытался передать им что-то особенное, то их научить", - сказал Яя Туре.
- 2 апреля экс-футболист "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре рассказал, что страдал в Украине от расизма во время выступлений за донецкий "Металлург".
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