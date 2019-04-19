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Приехал подписать контракт с "Динамо", - экс-футболист "Барселоны" сделал громкое заявление в Киеве


фото: fcdynamo.kiev.ua
Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре посетил тренировочную базу киевского "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Ивуарийский полузащитник провел мастер-класс для воспитанников детской академии "Динамо", после чего пошутил, что приехал подписывать с контракт с киевским клубом.

"Почему я здесь? Приехал подписать контракт с" Динамо ". Шучу! На самом деле" Динамо "- очень гостеприимный клуб. Для меня приезд сюда - особые эмоции. Я провел время с детьми и попытался передать им что-то особенное, то их научить", - сказал Яя Туре.

  • 2 апреля экс-футболист "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре рассказал, что страдал в Украине от расизма во время выступлений за донецкий "Металлург".
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