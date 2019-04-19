Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко
19 апреля, 2019, 08:52
Американский промоутер Эдди Хирн рассказал, что украинский боксер Василий Ломаченко должен драться за вакантный титул WBC с британцем Люком Кэмпбеллом
Слова промоутера приводит iFL TV.
"Посмотрите на ситуацию с Люком Кэмпбеллом. Он будет боксировать за титул WBC. Майки Гарсия, наверное, оставит пояс вакантным. Боб Арум хочет поединок Ломаченко - Кэмпбелл за титул WBC.
Что бы вы сделали? Провели сначала бой за вакантный пояс, а затем объединили титулы в поединке с Ломаченко? Приняли бы сейчас бой с Ломаченко за двойной гонорар? Или получили в четыре раза больше денег за объединительный поединок?
В ситуации Кэмпбеллом, у которого осталось 10 боев в карьере, нужно боксировать за вакантный пояс. Если Ломаченко победит Ком, а потом сойтись с Кэмпбеллом - это будет грандиозный поединок ", - сказал Хирн.
- Напомним, 13 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
- Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кроллой назвал самым желанным соперником Майки Гарсия .
- Британский боксер Люк Кэмпбелл, который является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, бросил вызов украинском Василию Ломаченко.
- Промоутер российского боксера Романа Андреева Владимир Хрюнов заявил, что украинец Василий Ломаченко должен отказаться от пояса WBO или провести бой с его клиентом.
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