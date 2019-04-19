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Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко


фото: REUTERS
Американский промоутер Эдди Хирн рассказал, что украинский боксер Василий Ломаченко должен драться за вакантный титул WBC с британцем Люком Кэмпбеллом

Слова промоутера приводит iFL TV.

"Посмотрите на ситуацию с Люком Кэмпбеллом. Он будет боксировать за титул WBC. Майки Гарсия, наверное, оставит пояс вакантным. Боб Арум хочет поединок Ломаченко - Кэмпбелл за титул WBC.

Что бы вы сделали? Провели сначала бой за вакантный пояс, а затем объединили титулы в поединке с Ломаченко? Приняли бы сейчас бой с Ломаченко за двойной гонорар? Или получили в четыре раза больше денег за объединительный поединок?

В ситуации Кэмпбеллом, у которого осталось 10 боев в карьере, нужно боксировать за вакантный пояс. Если Ломаченко победит Ком, а потом сойтись с Кэмпбеллом - это будет грандиозный поединок ", - сказал Хирн.

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