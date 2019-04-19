Президента Эстонии критикуют за встречу с Путиным
Таким образом он прокомментировал встречу президента страны Керсти Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает портал ERR.
"Будучи членом НАТО и Евросоюза, Эстония всегда руководствовалась принципом, что в наших интересах развивать единую политику в области безопасности и внешних связей в отношениях с третьими странами. В общении с восточным соседом единство Европы особенно важна для Эстонии и других небольших приграничных стран" , - подчеркнул Террас, добавив, что в этом контексте инициатива президента Керсти Кальюлайд организовать прямую встречу с российским президентом Владимиром Путиным была отклонением от производимого внешнеполитического курса.
"Во встрече лидеров соседних государств нет ничего особенного. Но нам следует иметь в виду, что Владимира Путина, конечно, больше устраивает, когда европейские лидеры ездят к нему в гости один за другим. Таких встреч становится все больше. Мы всегда должны соблюдать осторожность в общении с Россией, чтобы не отпилить сук, на котором сидим ", - заявил Террас.
Он напомнил, что Россия часто и сознательно демонстрировала открытость в отношении одних стран и агрессию - относительно других.
"Единство Европы важнее, чем встреча с российским президентом, независимо от тех тем, которые на этой встрече обсуждались. Если мы вспомним недалекое прошлое, то увидим, что энтузиазм в отношениях с Россией обычно оборачивался разочарованием", - добавил Террас.
Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве обсудил с ним вопросы Украины и пригласила посетить Эстонию.
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