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Президента Эстонии критикуют за встречу с Путиным


фото: kremlin.ru
Лидер списка эстонской партии "Родина" на выборах в Европарламент Рихо Террас, который возглавил список на выборах в Европарламент, заявил, что при общении с Россией нужно всегда быть настороже, а единство Европы важнее, чем встреча с российским президентом

Таким образом он прокомментировал встречу президента страны Керсти Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает портал ERR.

"Будучи членом НАТО и Евросоюза, Эстония всегда руководствовалась принципом, что в наших интересах развивать единую политику в области безопасности и внешних связей в отношениях с третьими странами. В общении с восточным соседом единство Европы особенно важна для Эстонии и других небольших приграничных стран" , - подчеркнул Террас, добавив, что в этом контексте инициатива президента Керсти Кальюлайд организовать прямую встречу с российским президентом Владимиром Путиным была отклонением от производимого внешнеполитического курса.

"Во встрече лидеров соседних государств нет ничего особенного. Но нам следует иметь в виду, что Владимира Путина, конечно, больше устраивает, когда европейские лидеры ездят к нему в гости один за другим. Таких встреч становится все больше. Мы всегда должны соблюдать осторожность в общении с Россией, чтобы не отпилить сук, на котором сидим ", - заявил Террас.

Он напомнил, что Россия часто и сознательно демонстрировала открытость в отношении одних стран и агрессию - относительно других.

"Единство Европы важнее, чем встреча с российским президентом, независимо от тех тем, которые на этой встрече обсуждались. Если мы вспомним недалекое прошлое, то увидим, что энтузиазм в отношениях с Россией обычно оборачивался разочарованием", - добавил Террас.

Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве обсудил с ним вопросы Украины и пригласила посетить Эстонию.

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