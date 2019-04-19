Посольство США просит сограждан быть осторожными в день дебатов в Киеве
19 апреля, 2019, 15:23
Посольство США в Украине предупредило своих граждан о возможных акциях в Киеве в день дебатов
Об этом говорится в сообщении посольства.
"Вечером в пятницу, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" в центре Киева состоятся президентские дебаты. В воскресенье, 21 апреля, украинцы будут голосовать во втором туре президентских выборов. По всей стране ожидаются сборы и большие скопления людей, в частности в центре Киева", - говорится в сообщении.
В посольстве рекомендовали гражданам США следовать инструкциям правоохранительных органов.
- Ранее сообщалось, что для обеспечения порядка на дебатах привлекут до 10 тыс. правоохранителей.
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