Посольство США просит сограждан быть осторожными в день дебатов в Киеве

19 апреля, 2019, 15:23

Посольство США в Украине предупредило своих граждан о возможных акциях в Киеве в день дебатов

Об этом говорится в сообщении посольства.

"Вечером в пятницу, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" в центре Киева состоятся президентские дебаты. В воскресенье, 21 апреля, украинцы будут голосовать во втором туре президентских выборов. По всей стране ожидаются сборы и большие скопления людей, в частности в центре Киева", - говорится в сообщении.

В посольстве рекомендовали гражданам США следовать инструкциям правоохранительных органов.