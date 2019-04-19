Посол США назвала три приоритета для Украины после президентских выборов
19 апреля, 2019, 12:59
Посол США в Украине Мари Йованович назвала три приоритета для Украины после президентских выборов
На брифинге ENEMO в Киеве она заявила, что для США являются приоритетными конец конфликта на Донбассе, растущая экономика, а также правительство, для которого все украинцы уровне, сообщает Общественное .
Йованович добавила, что США будут работать с любым президентом, при котором проголосуют украинцы.
Посол также подчеркнула, что первый тур выборов был конкурентным и отвечал международным стандартам.
- Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью The Hill заявил , что Йованович дала ему список лиц, действия которых не следовало расследовать.
- Госдеп США опроверг это утверждение Луценко.
- Позже Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о чем он заявлял ранее.
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