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Посол США назвала три приоритета для Украины после президентских выборов


фото: RFE
Посол США в Украине Мари Йованович назвала три приоритета для Украины после президентских выборов

На брифинге ENEMO в Киеве она заявила, что для США являются приоритетными конец конфликта на Донбассе, растущая экономика, а также правительство, для которого все украинцы уровне, сообщает Общественное .

Йованович добавила, что США будут работать с любым президентом, при котором проголосуют украинцы.

Посол также подчеркнула, что первый тур выборов был конкурентным и отвечал международным стандартам.

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