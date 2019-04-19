Посол США назвала три приоритета для Украины после президентских выборов

19 апреля, 2019, 12:59

Посол США в Украине Мари Йованович назвала три приоритета для Украины после президентских выборов

На брифинге ENEMO в Киеве она заявила, что для США являются приоритетными конец конфликта на Донбассе, растущая экономика, а также правительство, для которого все украинцы уровне, сообщает Общественное .

Йованович добавила, что США будут работать с любым президентом, при котором проголосуют украинцы.

Посол также подчеркнула, что первый тур выборов был конкурентным и отвечал международным стандартам.