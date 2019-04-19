Порошенко заявил, что не сдается и обнародовал фото Черчилля

19 апреля, 2019, 21:27

Об этом кандидат в президенты Петр Порошенко написал на Telegram-канале.

"Это только начало! Не сдаемся, до конца!" - отметил он.

При этом к своему посту президент добавил фото премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля с надписью: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся".