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Порошенко заявил, что не сдается и обнародовал фото Черчилля

Президент Петр Порошенко заявил, что не сдается и идет до конца

Об этом кандидат в президенты Петр Порошенко написал на Telegram-канале.

"Это только начало! Не сдаемся, до конца!" - отметил он.

При этом к своему посту президент добавил фото премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля с надписью: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся".

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  • Напомним, после дебатов на НСК "Олимпийский" с кандидатом Владимиром Зеленским Петр Порошенко приехал для теледебатов на UA: Общественное.
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