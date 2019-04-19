Порошенко заявил, что не сдается и обнародовал фото Черчилля
19 апреля, 2019, 21:27
Президент Петр Порошенко заявил, что не сдается и идет до конца
Об этом кандидат в президенты Петр Порошенко написал на Telegram-канале.
"Это только начало! Не сдаемся, до конца!" - отметил он.
При этом к своему посту президент добавил фото премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля с надписью: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся".
- Напомним, после дебатов на НСК "Олимпийский" с кандидатом Владимиром Зеленским Петр Порошенко приехал для теледебатов на UA: Общественное.
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