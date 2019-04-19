Порошенко высказался по поводу легализации короткоствольного оружия в Украине

19 апреля, 2019, 21:43

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Сегодня в Украине огромное количество нелегального оружия. Это создает огромную угрозу безопасности на улицах. Наличие короткоствольного оружия на руках у украинцев точно не добавит безопасности. Риски, которые может повлечь применение оружия на улицах, они абсолютно неоправданны. Сегодня наличие оружия является незаконным. Регистрация оружия должна быть даже осложнена", - сказал он.