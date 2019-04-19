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Полиция разобрала на "Олимпийском" сцену Порошенко

Национальная полиция разобрала одну из сцен, смонтированных штабом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что речь идет о сцене, смонтированной в секторе на половине штаба Петра Порошенко. Эта сцена находилась ближе к центру поля и была дополнительной к основной сцене кандидата.

Отмечается, что накануне штабы договорились о двух сценах - по одной для каждого кандидата, каждая - на половине поля своего кандидата.

Команда Петра Порошенко смонтировала еще одну сцену, предложив, чтобы кандидаты вышли на нее и тем самым реально приблизили дебаты к дискуссии, а не шоу. Именно эту сцену демонтировала полиция, говорится в сообщении.

 

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