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Полиция призывает кандидатов не менять формат дебатов на "Олимпийском"

Полиция отреагировала на предложение председателя фракции БПП Артура Герасимова изменить формат дебатов: не на сцене, а среди людей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Отмечается, что формат дебатов и меры безопасности на НСК "Олимпийский", а также маршруты входа / выхода, места нахождения сторонников кандидатов и их разграничение уже утверждены представителями обеих штабов и правоохранителями, менять его - это значит подвергать опасности граждан.

"Формат проведения дебатов был утвержден на консультационной совещании с участием представителей МВД, УГО, штабов кандидатов и руководства НСК" Олимпийский ". Кроме этого, были сделаны соответствующие расчеты сил и средств чтобы безопасность на стадионе была максимальной. Изменение формата мероприятия приведет к существенному снижению уровня безопасности на стадионе. Призываю штабы проводить дебаты по заранее согласованным всеми сторонами плану", - сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Ранее Артур Герасимов предложил Владимиру Зеленскому провести дебаты на "Олимпийском" среди людей, а не на сцене.

 

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