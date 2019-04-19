Первая бетонная дорога в Украине имеет 28 лет гарантии, - Омелян
19 апреля, 2019, 22:51
На трассе Днепр-Решетиловка сдан в эксплуатацию первый бетонный участок с гарантией на 28 лет
Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью изданию delo.ua.
"Не забываем о дороге Днепр-Решетиловка, на которой на днях сдали первый бетонный участок протяженностью примерно 1,7 км. Это участок дороги очень хорошего качества с гарантией на 28 лет. Это рекорд для Украины. Ранее в Украине так не строили. Бетонная Варшавская трасса была построена по совершенно другим параметрам", - сказал Омелян.
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