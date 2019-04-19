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Оккупанты в Донбассе били из танков

Несмотря на "Пасхальное перемирие", вооруженные формирования России 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вследствие обстрелов одного украинского военного ранения. По данным разведки, 18 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще пятеро - ранены.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции украинских подразделений, из них: трижды из минометов, вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя; из гранатометов и стрелкового оружия - у Водяного; дважды с станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского; со станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Песков; из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Талаковки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил: с станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Светлодарска; из ручных противотанковых гранатометов - в районе Крымского.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе сел Павлополь и Пищевик. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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