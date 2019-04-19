Оккупанты в Донбассе били из танков

19 апреля, 2019, 07:39

Несмотря на "Пасхальное перемирие", вооруженные формирования России 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вследствие обстрелов одного украинского военного ранения. По данным разведки, 18 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще пятеро - ранены.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции украинских подразделений, из них: трижды из минометов, вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя; из гранатометов и стрелкового оружия - у Водяного; дважды с станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского; со станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Песков; из ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Талаковки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил: с станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Светлодарска; из ручных противотанковых гранатометов - в районе Крымского.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе сел Павлополь и Пищевик. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.