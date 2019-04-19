Напавший на активиста Стерненко бежал из страны, - Найем
19 апреля, 2019, 15:14
Напавший на одесского активиста Сергея Стерненко Александр Исайкул месяц назад бежал за пределы Украины
Об этом нардеп Мустафа Найем написал в Facebook.
"Александр Исайкул, напавший 24 мая 2018 г. на Сергея Стерненко, покинул Украину около месяца назад и не вернулся. При этом правоохранители не приняли меры для того, чтобы человек, который пытался убить Сергея, не смог убежать", - написал Найем.
Отмечается, что за почти год следствия никому не сообщено о подозрении.
"Стерненко входит в так называемый "Список Гандзюк" - перечень 55 самых жестоких нападений и убийств общественных активистов в Украине с начала 2017 года", - добавил нардеп.
- Ранее, 24 мая 2018 года, в Одессе напали на Сергея Стерненко, известного акциями против мэра Одессы Геннадия Труханова, сепаратистов, пророссийских эстрадных звезд и скандальных застройщиков.
- Один из нападавших позже скончался в больнице .
- Стерненко обвинил полицию в незаконной слежке за ним
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