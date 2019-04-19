Напавший на активиста Стерненко бежал из страны, - Найем

19 апреля, 2019, 15:14

Напавший на одесского активиста Сергея Стерненко Александр Исайкул месяц назад бежал за пределы Украины

Об этом нардеп Мустафа Найем написал в Facebook.

"Александр Исайкул, напавший 24 мая 2018 г. на Сергея Стерненко, покинул Украину около месяца назад и не вернулся. При этом правоохранители не приняли меры для того, чтобы человек, который пытался убить Сергея, не смог убежать", - написал Найем.

Отмечается, что за почти год следствия никому не сообщено о подозрении.

"Стерненко входит в так называемый "Список Гандзюк" - перечень 55 самых жестоких нападений и убийств общественных активистов в Украине с начала 2017 года", - добавил нардеп.