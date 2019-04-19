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Напавший на активиста Стерненко бежал из страны, - Найем

Напавший на одесского активиста Сергея Стерненко Александр Исайкул месяц назад бежал за пределы Украины

Об этом нардеп Мустафа Найем написал в Facebook.

"Александр Исайкул, напавший 24 мая 2018 г. на Сергея Стерненко, покинул Украину около месяца назад и не вернулся. При этом правоохранители не приняли меры для того, чтобы человек, который пытался убить Сергея, не смог убежать", - написал Найем.

Отмечается, что за почти год следствия никому не сообщено о подозрении.

"Стерненко входит в так называемый "Список Гандзюк" - перечень 55 самых жестоких нападений и убийств общественных активистов в Украине с начала 2017 года", - добавил нардеп.

  • Ранее, 24 мая 2018 года, в Одессе напали на Сергея Стерненко, известного акциями против мэра Одессы Геннадия Труханова, сепаратистов, пророссийских эстрадных звезд и скандальных застройщиков.
  • Один из нападавших позже скончался в больнице .
  • Стерненко обвинил полицию в незаконной слежке за ним
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