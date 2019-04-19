Нападающий "Челси" повторил рекорд Месси в еврокубках
19 апреля, 2019, 10:58
Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру показал высокую результативность в еврокубках и повторил рекорд Лионеля Месси
Об этом сообщает CFC-Blues.com в twitter.
Жиру отметился голом в ворота чешской "Славии", и этот мяч стал для него 10-м в этом розыгрыше Лиги Европы. Это позволило Жиру стать вторым игроком, который достиг этой отметки в этом сезоне в еврокубках. Ранее 10-й мяч забил капитан "Барселоны" Лионель Месси.
Жиру стал первым в истории "Челси" игроком, забившим 10 голов за сезон в еврокубках.
Giroud gets his goal !! Excellent ball from Kante to Pedro who puts it on a plate for Giroud. #CFC- CFC-Blues.com (@CFCBlues_com) 18 апреля 2019 г.
pic.twitter.com/8ki6FQ9JIO
- Напомним, 18 апреля "Челси" одолел "Славию" и пробился в полуфинал Лиги Европы.
- 14 апреля в 34-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Челси" и отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в турнире.
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