Нападающий "Челси" повторил рекорд Месси в еврокубках

19 апреля, 2019, 10:58

Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру показал высокую результативность в еврокубках и повторил рекорд Лионеля Месси

Об этом сообщает CFC-Blues.com в twitter.

Жиру отметился голом в ворота чешской "Славии", и этот мяч стал для него 10-м в этом розыгрыше Лиги Европы. Это позволило Жиру стать вторым игроком, который достиг этой отметки в этом сезоне в еврокубках. Ранее 10-й мяч забил капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Жиру стал первым в истории "Челси" игроком, забившим 10 голов за сезон в еврокубках.

Giroud gets his goal !! Excellent ball from Kante to Pedro who puts it on a plate for Giroud. #CFC



pic.twitter.com/8ki6FQ9JIO - CFC-Blues.com (@CFCBlues_com) 18 апреля 2019 г.