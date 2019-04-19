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Нападающий "Челси" повторил рекорд Месси в еврокубках


фото: REUTERS
Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру показал высокую результативность в еврокубках и повторил рекорд Лионеля Месси

Об этом сообщает CFC-Blues.com в twitter.

Жиру отметился голом в ворота чешской "Славии", и этот мяч стал для него 10-м в этом розыгрыше Лиги Европы. Это позволило Жиру стать вторым игроком, который достиг этой отметки в этом сезоне в еврокубках. Ранее 10-й мяч забил капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Жиру стал первым в истории "Челси" игроком, забившим 10 голов за сезон в еврокубках.

  • Напомним, 18 апреля "Челси" одолел "Славию" и пробился в полуфинал Лиги Европы.
  • 14 апреля в 34-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Челси" и отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в турнире.
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