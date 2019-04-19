Надо сравнивать с собой в прошлом, а не страной грез, которая растет 10% в год "просто потому, что мы этого достойны", - Нефедов

19 апреля, 2019, 11:30

В мире не найти ни одной страны, которая одновременно могла бы содержать фронт, увеличила расходы на оборону до 5% ВВП, снизила налоги и одновременно демонстрировала хотя бы 3% экономического роста

Об этом сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов в интервью изданию Гордон .

Нефедов объяснил, почему украинская экономика растет темпами 3,4% в 2018 году и согласно прогнозу НБУ 2,5% в 2019 году:

"Двойные выборы в одной стране мира положительно не влияют на экономику и инвестиции, не говоря о нашем накале страстей. Нам надо сравнивать себя с собой в прошлом, а не с какой-то вожделенной страной будущего, которая должна расти на 10% в год просто потому, что мы этого достойны ", - говорит он.

Также первый заместитель министра экономического развития призвал украинцев быть реалистами:

"Вы не найдете ни одной страны в мире, которая одновременно могла бы содержать фронт, увеличила расходы на оборону до 5% ВВП, снизила налоги и одновременно демонстрировала хотя бы 3% экономического роста. Это большое достижение. Я надеюсь, теперь, когда заложена сильная основу, сделано более структурных реформ, наш рост ускорится. Реформы - это процесс, как занятия спортом: мало дважды сходить в зал, надо работать дальше ", - сравнивает Нефедов.