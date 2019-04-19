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На военном корабле нашли крупную партию наркотиков

В Черногории на учебном корабле военно-морского флота нашли крупную партию наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Черногории.

Контрабандный груз обнаружили перед запланированным учебным походом корабля в Турцию и Грецию, говорится в сообщении.

Военная полиция провела обыски на корабле после того, как ей сообщили о намерении преступных группировок использовать военное судно для контрабанды наркотиков.

В министерстве отметили, что во время обыска в порту Тиват обнаружили десятки килограммов наркотиков.

Отмечается, что правоохранители начали расследование.

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