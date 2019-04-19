На следующей неделе Байден объявит об участии в выборах президента США, - СМИ

"Джо Байден будет баллотироваться (в президенты США, - ред.). Бывший вице-президент официально объявит о своей кандидатуре в видеообращении в следующую среду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение Байден принял после двухлетних размышлений об участии в президентской кампании 2020 года.

Ранее, 12 марта, высокопоставленный член Конгресса США заявил американскому изданию The Hill, что Байден, работавший в администрации Барака Обамы, готов принять участие в президентских выборах 2020 года.

Как сообщалось, для 76-летнего Байдена это участие в президентских выборах может стать третьим. Впервые демократ стал кандидатом на президентских выборах в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру через три месяца после начала кампании. В 2008 году он снова начал борьбу за свое выдвижение от Демократической партии, однако затем снял свою кандидатуру с праймериз.