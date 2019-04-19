На подходе к НСК "Олимпийский" у мужчины случился сердечный приступ, - полиция

19 апреля, 2019, 19:33

В центре Киева на подходе к спорткомплексу "Олимпийский" в толпе у мужчины случился сердечный приступ

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Гвардейцы оказали первую домедицинскую помощь мужчине, которому стало плохо в центре Киева, говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительному осмотру - у мужчины случился сердечный приступ.

В полиции отметили, что нацгвардейцы продолжают обеспечивать порядок в центре Киева, где сейчас находятся многие в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

