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На подходе к НСК "Олимпийский" у мужчины случился сердечный приступ, - полиция

В центре Киева на подходе к спорткомплексу "Олимпийский" в толпе у мужчины случился сердечный приступ

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Гвардейцы оказали первую домедицинскую помощь мужчине, которому стало плохо в центре Киева, говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительному осмотру - у мужчины случился сердечный приступ.

В полиции отметили, что нацгвардейцы продолжают обеспечивать порядок в центре Киева, где сейчас находятся многие в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
 

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