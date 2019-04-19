На подходе к НСК "Олимпийский" у мужчины случился сердечный приступ, - полиция
19 апреля, 2019, 19:33
В полиции отметили, что нацгвардейцы продолжают обеспечивать порядок в центре Киева, где сейчас находятся многие в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
В центре Киева на подходе к спорткомплексу "Олимпийский" в толпе у мужчины случился сердечный приступ
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Гвардейцы оказали первую домедицинскую помощь мужчине, которому стало плохо в центре Киева, говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительному осмотру - у мужчины случился сердечный приступ.
В полиции отметили, что нацгвардейцы продолжают обеспечивать порядок в центре Киева, где сейчас находятся многие в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
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