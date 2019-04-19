На Общественном рассказали, как будут проводить дебаты с одним Порошенко
Об этом сообщил телеведущий программы "Обратный отсчет" на Общественном Павел Казарин в Facebook.
Он сообщил, что сегодня UA: Первый покажет и дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийском", и, соответственно, дебаты на Общественном.
В частности, трансляция со стадиона будет с 19:00, дальше все, что там будет отбывать - инициатива штабов. В частности, дебаты на НСК "Олимпийском" будут продолжаться час. В 20:00 трансляция вернется в студию, где будет Андрей Парубий с обсуждением досрочных парламентских выборов, а также закона о языке и импичменте.
В 21:00 планируется начало дебатов в студии. По закону они должны обрамляться двадцатиминутками политической тишины, поэтому с 20:40 до 21:00 на Общественном будет небольшой материал, опережает приезд кандидатов.
Ведущей дебатов будет Мирослава Барчук. По информации Общественного в штабе Зеленского сообщили, что шоумен не приедет, поэтому на Общественном ждать Петра Порошенко.
Вопросы к кандидатам приготовили заранее, в том числе 20 от "кому не все равно", отметил Казарин. После дебатов на Общественном в 22:00 будут новости, а затем политическое ток-шоу "Обратный отсчет".
"Мы рассчитываем, что президент останется у нас до полуночи. У нас есть пять понятным лет за спиной пять непонятных впереди. Вот в контурах будущего мы и станем разбираться", - написал Казарин.
- Напомним, 19 апреля три станции Киевского метрополитена изменят режим работы в связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский".
- Через дебаты на НСК "Олимпийский" в Киеве ограничат движение транспорта в четверг, 18 апреля, с 18:00 и до окончания мероприятия 19 апреля.
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