На Общественном рассказали, как будут проводить дебаты с одним Порошенко

19 апреля, 2019, 13:17

Об этом сообщил телеведущий программы "Обратный отсчет" на Общественном Павел Казарин в Facebook.

Он сообщил, что сегодня UA: Первый покажет и дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийском", и, соответственно, дебаты на Общественном.

В частности, трансляция со стадиона будет с 19:00, дальше все, что там будет отбывать - инициатива штабов. В частности, дебаты на НСК "Олимпийском" будут продолжаться час. В 20:00 трансляция вернется в студию, где будет Андрей Парубий с обсуждением досрочных парламентских выборов, а также закона о языке и импичменте.

В 21:00 планируется начало дебатов в студии. По закону они должны обрамляться двадцатиминутками политической тишины, поэтому с 20:40 до 21:00 на Общественном будет небольшой материал, опережает приезд кандидатов.

Ведущей дебатов будет Мирослава Барчук. По информации Общественного в штабе Зеленского сообщили, что шоумен не приедет, поэтому на Общественном ждать Петра Порошенко.

Вопросы к кандидатам приготовили заранее, в том числе 20 от "кому не все равно", отметил Казарин. После дебатов на Общественном в 22:00 будут новости, а затем политическое ток-шоу "Обратный отсчет".

"Мы рассчитываем, что президент останется у нас до полуночи. У нас есть пять понятным лет за спиной пять непонятных впереди. Вот в контурах будущего мы и станем разбираться", - написал Казарин.