На НСК "Олимпийский" завели "титушок", - СМИ
19 апреля, 2019, 18:11
На НСК "Олимпийский", где должны состояться дебаты кандидатов в президенты Украины, организовано зашли около трех десятков молодых людей спортивной внешности
Об этом сообщает УНИАН.
Молодчики спортивной внешности двигались организованной группой со стороны Троицкой площади в рамки контроля безопасности на входе в НСК "Олимпийский", говорится в сообщении.
Отмечается, что перед рамками контроля их пересчитал человек с переговорным устройством в ухе, а затем пропустил их.
Отмечается, что некоторые молодчики представлялись журналистами. У одного из них был бейджик: "Общественное интернет-издание PRESS".
Молодые прошли к стадиону вне очереди, ни у одного из них не проверяли документов, говорится в сообщении.
- Напомним, 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Перед входом на стадион полиция проверяет людей металлоискателями.
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