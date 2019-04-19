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На НСК "Олимпийский" завели "титушок", - СМИ

На НСК "Олимпийский", где должны состояться дебаты кандидатов в президенты Украины, организовано зашли около трех десятков молодых людей спортивной внешности

Об этом сообщает УНИАН.

Молодчики спортивной внешности двигались организованной группой со стороны Троицкой площади в рамки контроля безопасности на входе в НСК "Олимпийский", говорится в сообщении.

Отмечается, что перед рамками контроля их пересчитал человек с переговорным устройством в ухе, а затем пропустил их.

Отмечается, что некоторые молодчики представлялись журналистами. У одного из них был бейджик: "Общественное интернет-издание PRESS".

Молодые прошли к стадиону вне очереди, ни у одного из них не проверяли документов, говорится в сообщении.
 
  • Напомним, 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Перед входом на стадион полиция проверяет людей металлоискателями.
 

 
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