МЗ поймал советника Зеленского по медицине Комаровского на лжи
Об этом сообщает сайт ведомства.
"Вчера, 18 апреля, в эфире программы "Право на власть" канала "1 + 1" Евгений Комаровский в качестве советника по вопросам охраны здоровья кандидата в президенты Владимира Зеленского озвучил тезисы, которые не отражают реального положения дел в здравоохранении. По словам Евгения Комаровского, "100 тысяч жителей страны заболели корью". Уточнение: около 100 тысяч человек заболели в Украине за весь период с начала вспышки осенью 2017 года", - отметили в Минздраве.
Там подчеркнули, что вакцинация на самом деле является вопросом национальной безопасности, особенно в условиях вспышки кори.
В Минздраве напомнили, что с августа 2017 г. работает Оперативный штаб Минздрава Украины по реагированию на ситуацию по распространению кори в Украине.
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