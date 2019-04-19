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МЗ поймал советника Зеленского по медицине Комаровского на лжи


фото: gordon.ua
В Минздраве Украины опровергли фейки о ситуации в медицинской отрасли Украины, которые озвучил Евгений Комаровский

Об этом сообщает сайт ведомства.

"Вчера, 18 апреля, в эфире программы "Право на власть" канала "1 + 1" Евгений Комаровский в качестве советника по вопросам охраны здоровья кандидата в президенты Владимира Зеленского озвучил тезисы, которые не отражают реального положения дел в здравоохранении. По словам Евгения Комаровского, "100 тысяч жителей страны заболели корью". Уточнение: около 100 тысяч человек заболели в Украине за весь период с начала вспышки осенью 2017 года", - отметили в Минздраве.

Там подчеркнули, что вакцинация на самом деле является вопросом национальной безопасности, особенно в условиях вспышки кори.

В Минздраве напомнили, что с августа 2017 г. работает Оперативный штаб Минздрава Украины по реагированию на ситуацию по распространению кори в Украине.

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