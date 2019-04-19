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Мингарелли жалеет, что не было серьезных дебатов между кандидатами

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли жалеет, что так и не произошло серьезных дебатов между кандидатами в президенты

Об этом Мингарелли заявил во время встречи с краткосрочными наблюдателями за выборами в Украине ENEMO, передает Интерфакс-Украина .

"Согласно нынешней избирательной кампании перед вторым туром мы сожалеем, что не было серьезных дебатов между двумя кандидатами. Для меня это недостаточным уважением к избирателям. Кандидаты должны продемонстрировать серьезную дискуссию, чтобы избиратели были проинформированы об их политики", - сказал он.

Мингарелли отметил, что информация о векторах политики кандидатов является чрезвычайно важной для избирателей.

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